"Coca" Mendoza y Johnny Herrera protagonizan discusión por Superclásico

A pesar que el partido es el sábado, el Superclásico se comenzó a jugar hace días fuera de las canchas. En este contexto, Gabriel "Coca" Mendoza tuvo un caliente enfrentamiento con Johnny Herrera durante su visita a Todos Somos Técnicos.

Y es que el campeón de Copa Libertadores llegó al panel con una camiseta que precisamente relucía aquel logro obtenido en 1991. Fue ahí cuando el "Coca" se lo refregó a Herrera. "Esa es la que no van a tener nunca algunos", señaló.

"Coca" Mendoza y su camiseta en TST.

A lo que el exarquero replicó con un "viene suavecito este hueón hoy". Esto fue respondido rápidamente por el otrora lateral derecho, quien le adjudicó sus dichos a Herrera, "es para ti, Johnny".

Quizás te pueda interesar: Gustavo Quinteros pierde un delantero justo un día antes del Superclásico

Pero el diálogo no culminó ahí, pues al recordar a algunos jugadores que han jugado en la Colo Colo y la U, Mendoza aseguró que nunca podría ponerse la camiseta azul. "Yo nunca me pondría la camiseta del archirrival", afirmó.

Aquí Herrera nuevamente fue el encargado de contestar con un "tampoco te llamarían". "¿Cómo?, replicó el exalbo. "Que no te iban a llamar tampoco", recalcó el ídolo de Universidad de Chile.

Sin embargo, el campeón de Libertadores aseguró que sí recibió llamados desde la dirigencia estudiantil, lo cual fue rechazado por él. "Si me iban a llamar. Me llamaron varias veces cuando estaba el Guagua (Hernández), yo no quise ir, porque soy colocolino de corazón", aseguró.

Finalmente, la discusión acabó de manera distendida entre ambos, dejando en claro que todo fue un debate de fútbol. Es así como la previa del Superclásico ya comenzó a calentarse, todo esto esperando el partido que se disputará este sábado a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.