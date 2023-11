Coca Mendoza se preocupa por Colo Colo y lanza acusación contra la U

Universidad de Chile podría darle una gran ayuda a Colo Colo en caso de vencer a Cobresal, pues si los albos hacen lo propio contra Unión Española podrían quedar como punteros absolutos. Sin embargo, y en ese sentido, Coca Mendoza lanzó una dura acusación contra la U, poniendo en duda su espíritu deportivo.

Al ser consultado sobre esto mismo, Mendoza aseguró con firmeza que de todas formas no celebrará las anotaciones del equipo azul. "Ninguna posibilidad de gritar los goles de la U como si fueran de Colo Colo. Es imposible", comenzó asegurando el campeón de Copa Libertadores en diálogo con RedGol.

En ese mismo sentido, y entendiendo la importancia del partido entre Cobresal y los azules, el Coca lanzó su acusación. "Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil", sentenció de una manera muy segura prediciendo lo que podría ser el desarrollo del partido.

En ese sentido, aseguró que "nosotros debemos depender exclusivamente de nosotros. Lo que hagan los demás, no importa. Si terminamos ganando las dos fechas finales y no se da el título, se hizo lo que se tenía que hacer. El título dependía de lo que pudimos haber hecho en el año, no tenemos que esperar una ayudita de nadie".

Además, Mendoza también se tomó su tiempo para hablar de Arturo Vidal como posible fichaje. "Qué vas a esperar de Blanco y Negro, no se espera nada. Pero Vidal tiene que volver a Colo Colo, es el equipo de sus amores y donde tiene que estar hace rato. Después de Flamengo debió venir a Colo Colo", sentenció el campeón de Copa Libertadores en 1991.