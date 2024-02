Uno de los fichajes más esperados del último tiempo era el de Arturo Vidal con Colo Colo. Esto costó mucho y en varios meses pasó de todo, pero finalmente se dio el tan ansiado regreso del King al estadio monumental. Esto puso muy contentos a los hinchas, especialmente a Gabriel "Coca" Mendoza quien solamente sabe de elogios para el seleccionado nacional.

A pesar del fichaje de categoría que significa Arturo Vidal en Colo Colo, los hinchas albos siguen estando muy preocupados, ya que El King es el único refuerzo que se ha presentado de cara a la presente temporada y considerando los grandes desafíos que tienen para este año en Copa Libertadores, no es suficiente con un solo jugador.

A pesar de las preocupaciones de los hinchas albos, el ex jugador de Colo Colo, Gabriel "Coca" Mendoza, no siente ninguna preocupación debido a la falta de refuerzos para esta temporada. Es más, señala que con Arturo Vidal sería suficiente para poder competir en todos los frentes y lograr cumplir los objetivos trazados para este año en copas internacionales.

En conversación con RedGol, Coca Mendoza no tuvo más que elogios para Arturo Vidal. "Volvió a su casa. Me pone contento, porque se le hizo una falta de respeto con lo de los exámenes. En jerga futbolística, con una pierna menos es mejor que todos los jugadores del fútbol nacional", señaló el ex jugador de Colo Colo.

Además, aseguró que la llegada del King le entrega un mayor atractivo al Campeonato Nacional, sobre todo pensando en los Súper Clásicos. "Le hace bien a Chile, le sube el pelo, le da nivel y le da más fútbol nacional. La liga estaba catalogada dentro las peores de Sudamérica y esto le hace bien a todos los que nos gusta, dan ganas de ir al estadio".