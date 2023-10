Coca Mendoza desvela los esfuerzos de Saldivia para estar en Colo Colo

Alan Saldivia está viviendo el mejor momento de su corta carrera al ser titular en Colo Colo y capitán de la Selección Sub23 de Uruguay. Sin embargo tuvo que realizar grandes esfuerzos para poder alcanzar esta gran situación, y así lo aseguró Coca Mendoza.

"Creo que en el caso de Saldivia, no vende humo. Tenemos que pensar que llegó a prueba a Colo Colo, llegó siendo juvenil", comenzó diciendo Mendoza en base las declaraciones del uruguayo, quien aseguró que su gran momento se lo debe a los albos.

Quizás te pueda interesar: Revelan que Villarreal le está buscando reemplazo a Ben Brereton

En esa misma línea, lanzó la bombita. "En la interna mucha gente no tiene idea de lo que él sacrificó o hizo para quedarse en Colo Colo, porque el representante se lo quiso llevar. Fue él que no quiso irse, le dijo al representante que no y, de hecho, ya no sigue con él", sentenció Mendoza.

Luego aprovechó de recordar cómo fueron los inicios del jugador en el primer equipo. "Tenemos que tener claro que él por un caso fortuito llegó a debutar en el primer equipo y de ahí no salió más. Se ha ido valorando y cada vez ha ido creciendo mucho más", dijo el Coca.

"Se la jugó desde un principio con Colo Colo. Así lo ha ido demostrando, sin que la gente sepa muchas cosas en la interna, eso demuestra el cariño y el aprecio que le tiene a la institución. A la gente le gusta mucho saber estos pormenores, hay que ver cuánto gana Saldivia en Colo Colo siendo uno de los titulares indiscutidos dentro del plantel", finalizó diciendo el Coca Mendoza.