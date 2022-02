Coca Mendoza barre el piso con el Colo-Colo 2022

El Cacique cayó sin apelaciones en el CAP, mostrando un pobre juego, situación que analizó el ex lateral de los albos, Gabriel Mendoza, quien en conversación con RedGol comentó que está muy angustiado por el fútbol que demuestra el equipo de sus amores.

"La verdad es que a todos nos tiene muy angustiados el tema de Colo Colo, porque no hay ideas claras, en los primeros 20 minutos se ve algo y después desaparece, cada jugador quiere salvar el buque por sí solo, quieren pasarse a todos los rivales y hacerlas todas, pero no hay nada claro. Cuando se crean las chances hay que convertir, estuvo el penal y lo atajan. Tan enredado está Colo Colo que en el final pusieron a Amor de centrodelantero, y si él mide más de un metro 90 tienen que tirar centros y no hicieron nada. Los jugadores están nublados y no están finos", dijo el Coca.

"En esta pasada hay que hacer una crítica directo a Quinteros, porque no se ve nada claro. En el primer tiempo le gritaba a Bolados para que abriera la cancha y buscara manos a manos, no se hizo, Solari en la misma de siempre, que se quiere pasar a todos y le hace mal al equipo, y también se hace un mal él. Además, en el mediocampo no hay nadie que meta una pelota, no hay nadie que pueda crear opciones de peligro", agregó.

"Lo que más preocupa es que viene el Superclásico. El archirrival de la mitad para arriba anda súper bien, pero en defensa están teniendo hartos problemas. Creo que Colo Colo tiene que trabajar, conversar, a nosotros esta derrota nos puede afectar mucho en el final del torneo, porque Católica puede sacar ventajas, es un equipo que no se pone nervioso, pero pensando en el clásico ojalá que Colo Colo mejore, porque son partidos diferentes, partidos únicos", cerró.

