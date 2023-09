Cobreloa comenzó una semana especial justo cuando restan tres jornadas para que termine el campeonato del ascenso. Los loínos son líderes (48) con tres puntos de ventaja sobre D. Antofagasta (45) y este miércoles se medirán con Colo Colo por las semifinales de Copa Chile, con David Escalante en el centro de la polémica.

Deportes Copiapó realizó una denuncia por los dichos de David Escalante y el arreglo de partidos: “el año pasado teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas. Las dudas están, lamentablemente, pero no hay pruebas y no nos puedan echar la culpa a todos”, afirmó David Escalante cuando aludió directamente a Axl Ríos, ex compñero en Calama.

El Tribunal de Disciplina resolvió castigar a David Escalante con dos partidos de suspensión por infracción al artículo 68°, letra a) del Código de Procedimiento y Penalidades. ¿Se perderá el partido con Colo Colo por las semifinales de Copa Chile?

David Escalante quedó así fuera de los próximos dos partidos en el campeonato de ascenso: Deportes Temuco y San Luis de Quillota, con lo que podrá estar presente en uno de los clásicos más importantes de la historia del fútbol chileno.

Los tres partidos que le restan a Cobreloa para lograr el ascenso

Fecha 28: Deportes Temuco v/s Cobreloa, 17:30 horas, Germán Becker.

Fecha 29: Cobreloa v/s San Luis, Zorros del Desierto. Sin programación.

Fecha 30: Rangers v/s Cobreloa, Fiscal de Talca. Sin programación.

¿Cuándo juegan Cobreloa y Colo Colo?

Cobreloa y Colo Colo se enfrentarán este miércoles a las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto en el encuentro válido por la llave de ida de las semifinales de la Copa Chile. La revancha se disputará en el Estadio Monumental el miércoles siguiente a las 19:00 horas.