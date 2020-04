El histórico director técnico chileno analizó el conflicto que se vive entre jugadores de Colo-Colo y ByN.

El carismático estratega analizó el complejo momento que se vive en el Popular:

"Un jugador que gana 40 millones de pesos y le bajan el sueldo a 20 'palos' no puede alegar, cuando hay miles de chilenos que se quedaron sin trabajo por esta gente, lo ven como una burla", agregó.

En la misma línea, apuntó que "en el fútbol de antes no estábamos preocupados de la plata, para ser titular uno tenía que romperse el lomo".

Godoy comentó sobre como afronta el coronavirus en nuestro país, señalando que "me cuidan muy bien. Yo soy hipertenso y diabético, me controlo periódicamente, tengo la memoria excelente, no estaré para hacer chilenas, pero acá sigo luchando".

"Ojalá pueda volver pronto el fútbol, habrá que ver. Yo hoy estoy enfocado en mi escuela de fútbol en La Florida, siempre estoy ahí", sentenció.

