El relator del CDF analizó el complejo momento que vive Chile a causa del Coronavirus.

“Los políticos se olvidaron de Chile, no lo conocen ni les interesa”. Así de fuerte y claro fue el reclamo de Claudio Palma en una entrevista vía Facebook Live. El reconocido relator lamentó el accionar del gobierno ante la crisis sanitaria que afecta al país.

"A mí no me gusta Piñera, creo que lo ha hecho pésimo, pero en el tema de la pandemia no sé qué país lo ha hecho mejor o peor. Si hubiese estado Michelle (Bachelet), también quizás la hubiesen apedreado", confesó en el programa Conversando en Casa del periodista Nelson Osses.

Pero eso no fue todo, porque Palma también apuntó contra el Ministro de Salud. "Creo que (Jaime) Mañalich debió haber salido, evidentemente2, remató.

"No entiendo cómo no se dieron cuenta de los bolsones de pobreza que hay, donde la gente tiene que salir a trabajar para buscar las veinte ‘lucas’ diarias. El problema es que hay una clase política que no conoce Chile, que viven ‘por allá’ y se olvidaron (…) no conocen Chile. La primera vez que asume Piñera fue con vidrios polarizados al SENAME de La Pintana. No conocen ni saben la realidad. No saben que hay gente en la esquina muriéndose en vida por la pasta base, no les interesa", cerró.