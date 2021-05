Claudio Palma reveló duros problemas que lo terminaron sacando de pantalla

El relator de TNT Sports, Claudio Palma, tuvo que tomar una pausa en el relato y enfocarse en su salud. “No estoy preparando el retiro”, aclara.

Gran sorpresa ha causado entre los televidentes la ausencia de Claudio Palma en las transmisiones de TNT Sports. Y es que el relator causó preocupación entre los seguidores del fútbol chileno. Pese a eso, este viernes rompió el silencio y dio detalles del complejo momento de salud que atraviesa.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la gran voz del fútbol chileno se refirió por primera vez a la caída de un párpado que lo preocupó tiempo atrás. "Creía que era conveniente hablar porque no quería especulación por mi ausencia. Sobre todo con el covid que anda dando vueltas. Quise aclarar el tema. Estoy bien en cuanto al párpado. De hecho volví a la radio este miércoles", comentó.

Palma destacó que en un partido del torneo necesitó ayuda de sus manos para poder abrir su ojo, y así poder relatar. "Me vino una sicosis, sobre todo en los primeros diez días. Me veía al espejo y tenía el ojo prácticamente cerrado. Me detectaron ptosis palpebral, una enfermedad neurológica que afecta los nervios que controlan, en este caso, el párpado".

"Todos vivimos la pandemia de distinta forma, pero a todos nos ha golpeado. A mí se me juntaron unas tres cosas bien potentes en este tiempo. Además duermo mal hace muchos años. Soy ansioso, tengo cambios de ánimos. Hace siete años que me hice una polisomnografía y el docto me dijo que había tenido un accidente vascular pequeñito, pero sin secuelas", reveló.

"En la noche me pongo a leer toda la prensa escrita o trabajo y me dan las dos de la mañana. Me tomo la pastilla para dormir, pero quedo prendido igual. Soy bueno para las bebidas colas. Súmale el pucho. Me estaba fumando dos cajetillas diarias. Paulatinamente he ido bajando, eso sí. Con suerte duermo 4 o 5 horas y despierto cansado. Ojo, también está el tema de la vejez. Ya tengo 52".

"Uno no se puede eternizar en los trabajos y salir de la zona de confort es un desafío grande. Siempre he dicho que no voy a estar mucho tiempo más relatando fútbol. Me encanta, pero tiene que ver con que el sábado estoy en una ciudad, el domingo en otra. No disfrutas los fines de semana. Estoy en esa desde que partí en el 87'", añade.

"Tengo que ir dosificando, lo tengo claro. Encontrarle la vuelta por otro lado. Me veo en un programita chico en algún canal perdido de la parrilla, pero pasándola bien. No me proyecto en nada grande a estas alturas. La tele tiene elementos estresantes como el rating. No te hace bien esas cosas. No estoy preparando el retiro, pero evidentemente que hay que dosificar cuando pasan estas cosas", complementó.

Para finalizar, reconoce que tendrá que bajarle un cambio al trabajo si es que no quiere volver a pasar por lo mismo. "Tengo que parar la máquina, quizás no ahora, pero no a los 70 años. En el fondo, es como un segundo aviso de que tengo que disminuir el cigarro, hacer más deporte", cerró.