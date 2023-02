Claudio Palma critica la ausencia de Marcelo Díaz en la U

El reconocido relator de TNT Sports, utilizó su espacio en el programa Futuro Fútbol Club para dar a conocer su opinión acerca del fallido traspaso de "Carepato" en la U.

"En la U a uno le hubiese gustado lo de Marcelo Díaz. Tu puedes decir que está en un escalón más abajo, pero ¿cómo no se iban a hacer los esfuerzos por un tipo como Díaz?", señaló el rostro del canal deportivo.

"Si hay algo que le falta a esta U no es correr más, es mística y esa te la entrega tres o cuatro jugadores que fueron importante en algún minuto de la historia de la U, lo de Marcelo Díaz a mí me parece impresentable. Trajiste a Brun con todo el respeto del mundo, el único uruguayo que no pega patada. ¿Quién te puede dar mística? Un tipo como Marcelo Díaz y ese tipo de cosas aleja de tener elementos referenciales en el plantel", destacó.

"Marcelo Díaz es más que Álvaro Brun, Luis Felipe Gallegos y Felipe Seymour, quienes llegaron en los dos últimos años", cerró Palma.