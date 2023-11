Claudio Palma critica duramente a Lucas Assadi por su rendimiento

Lucas Assadi es uno de los grandes proyectos en el fútbol chileno, el jugador ha mostrado en más de una ocasión el gran talento que posee, pero lamentablemente no ha logrado sumar minutos en Universidad de Chile esta segunda parte del año, sumado a que tampoco vio mucha acción con la selección chilena sub-23 que disputó los Juegos Panamericanos Santiago 2023, algo que generó grandes críticas en Claudio Palma.

El jugador del romántico viajero también ha recibido bastantes críticas desde el mundo deportivo, debido a que se ha atascado en el último tiempo gracias a los pocos minutos que suma en el terreno de juego. Si bien muchos otros apuntan principalmente a los técnicos por no considerarlo, la realidad es que su rendimiento también se ha visto bastante afectado por esta situación.

Con respecto a lo mismo, durante el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, Claudio Palma se refirió al momento que está viviendo Lucas Assadi, sobre todo por el casi nulo protagonismo que tuvo con la selección que consiguió la medalla de plata en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023.

"A uno le llega a dar rabia lo de Assadi, tiene tanta calidad, pero que no logre tener regularidad. Uno dice no le gusta a Pellegrino, en la sub 20 no jugó, que en esta sub 23 tuvo pocos minutos, algo debe pasar porque los técnicos no le dan regularidad a un jugador de buena técnica y que te podía dar algo distinto en un partido ante Brasil", señaló Claudio Palma.

El comentarista deportivo también señaló que, "a mi me parece que ha habido una constante y en clasificatorias de que si no se si no le gusta hacer cambios a Berizzo, demora demasiado en hacer cambios, cuando es evidente que en muchos encuentros como este, había dos o tres jugadores que estaban reventados y con cinco jugadores nuevos en Brasil para el segundo tiempo".