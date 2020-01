View this post on Instagram

O técnico Maurício Barbieri foi apresentado pela Diretoria Azulina na tarde desta sexta-feira (3). Com o novo treinador, chega o auxiliar técnico Claudio Maldonado. Os trabalhos de pré-temporada já começaram no CT Gustavo Paiva! 🔵⚪ 📷 Arianne Lúcia/RCortez/CSA