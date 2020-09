El golero chileno analizó su debut oficial en el equipo español, donde fue factor en la ajustada victoria por 1-0 ante Alavés.

Tras el partido, el ex Manchester City analizó su actuación y fue consultado por la doble atajada que marcó el trámite del juego.

"La segunda (atajada) no sé ni cómo la saqué, no hay tiempo para pensar, sino actuar. Hay que ayudar a los compañeros cuando toque", sostuvo el formado en Colo-Colo.

"Es importante comenzar la Liga de esta forma, ha sido una semana muy buena. Los entrenamientos son de manera intensa y hemos plasmado la idea del míster. Nos tocó sufrir en algunos pasajes, pero en la primera parte fuimos superiores. El gol es el premio al esfuerzo y nos vamos felices a casa", agregó el portero de la selección chilena.



"Habla bien de lo que estamos haciendo, no sólo son importantes los que inician, le dan descanso a los demás. No sólo podemos ser once sino todos los compañeros", sentenció .