El golero nacional volvió a ser el capitán de la Roja de todos.

La selección nacional venció por 2-1 a Bolivia en el debut de Martín Lasarte como DT del equipo nacional, el ex Barcelona conversó con CHV tras el duelo:

"Es solamente un distintivo, creo que eso no hace al jugador, a la persona, no hace la manera que tiene uno de desempeñarse, eso solamente es un distintivo. Aquí hay líderes naturales desde hace mucho tiempo atrás. La responsabilidad nuestra es ayudar a la gente que viene apareciendo, hay que tratar de no perder el tiempo porque tenemos una clasificatoria compleja y no tenemos tiempo”, comenzó diciendo Bravo.

El guardametas del Betis de España también calificó de manera positiva el partido que disputaron contra Bolivia. “La verdad que muy buenas sensaciones, tuvimos una semana muy buena de trabajo, se replicó la actitud, los deseos, la energía, la entrega de los muchachos. La verdad también tuvimos en frente a Bolivia que también no bajó la intensidad, eso es positivos de cara a lo que tenemos más adelante que son los partidos de verdad, no va a haber mucho tiempo para prepararse. Esta semana venía muy bien para tener claros los conceptos de cara a lo que viene más adelante”.

Finalmente, Bravo explicó la forma de juego de la Roja: “Complejo si tocan fechas triples, porque prácticamente no tienes tiempo, es muy limitado. Esta semana es vital para ver lo que quiere el técnico, en qué disposición estamos nosotros en cómo queremos llevar el juego, creo que se vio un Chile agresivo, que quiere ser protagonista que juega con las líneas bien adelantadas y creo que eso en cierta medida nos genera un poco de comodidad“, sentenció.