El golero de Chile analizó el gran rendimiento del lateral de Racing Club.

Bravo no entiende la larga ausencia de Mena y manifestó que “el rendimiento de Eugenio no me llamó la atención… ¿por qué dijo esto? Porque lo hemos tenido mucho tiempo en la selección y sabemos el gran jugador que es, y a nivel personal lo mismo”

Agregó: “que él juegue y compita bien a este nivel no me llama la atención. Sí me llamaría la atención verlo de otra manera, pero como lo vi contra Argentina, ante grandes jugadores, no me llama la atención”.

Rueda nunca tuvo en consideración al Chueco, pero el ex Universidad de Chile ya está de vuelta gracias a Martín Lasarte.

“Me pone feliz el hecho que pueda estar acá con nosotros, porque es un gran jugador que viene haciendo las cosas muy bien es su equipo desde hace mucho tiempo. Más allá de por qué no estaba acá o por qué no lo aprovechamos antes, no sabría el porqué”, concluyó.