Claudio Bravo vuelve a la carga contra Olarra y destapa historia personal

La polémica entre Claudio Bravo y Rafael Olarra está lejos de terminar, pues el arquero volvió a referirse al tema. Esta vez, el bicampeón de América recordó una antigua historia personal que los involucra a ambos.

El hecho ocurrió en 2016, cuando Bravo jugaba en Barcelona y Olarra visitó el país. Ahí, el arquero hizo de guía turístico para el exdefensor, llevándolo al estadio e incluso abriéndole las puertas de su casa.

"Si fuera otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando tú le abres las puertas de tu casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que disfrute, debe haber cierto grado de agradecimiento", dijo Bravo.

Quizás te pueda interesar: Diputados UDI citan a declarar a Pablo Milad y Jaime Pizarro

En esa misma línea, señaló que "cuando la memoria es frágil y te atacan, siendo que hiciste lo contrario, sí te genera algo".

Respecto a las críticas, dijo que no le importaban porque le servían como motivación.

"Muchas veces absorbo cosas y me quedo callado, porque a mí me encanta cuando me critican. Me gusta, es como la gasolina que te meten para demostrar", añadió Claudio Bravo.

En ese mismo sentido, dijo que "nunca me quedé con la palmada en el hombro ni el qué bien lo hiciste. Me quedé con lo negativo de mi trabajo, por eso he durado en esto".

La historia de Claudio Bravo y Olarra

En aquel entonces donde Olarra visitó a Bravo en España, el ahora comentarista posteó una imagen en sus redes sociales con la que destacó la labor del guardameta como "embajador"

"Qué tremendo embajador tenemos en Barcelona. Grande capitán. Muchas gracias por recibirnos con tanto cariño", dijo Olarra en su Instagram.

Foto subida por Olarra en 2016.