Claudio Bravo tiene a su elegido para asumir la banca de La Roja

La selección chilena no está pasando por un muy buen momento, partiendo por el hecho que actualmente nos encontramos fuera de la zona de clasificación al Mundial 2026. Además, tras la renuncia de Eduardo Berizzo, la ANFP se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico para La Roja, donde Claudio Bravo ya tiene a su elegido para tomar ese puesto.

Este sería el caso de Ricardo Gareca, ex entrenador de la selección peruana, quien incluso ya se encuentra negociando la opción de su arribo a La Roja. En ese sentido, Claudio Bravo confía en lo que puede hacer Gareca en caso de llegar a la selección de cara al resto de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 y la Copa América del próximo año.

"Si viene Gareca, bienvenido sea. Es un técnico que nos va a sacar un rendimiento mayor que el que estábamos teniendo, que era escaso. Si es Córdova el que tiene que llevar a la selección al próximo Mundial, estaremos apoyando", señaló el actual portero del Real Betis sobre la posibilidad de Ricardo Gareca en La Roja.

Además de esto, Claudio Bravo se refirió a su experiencia con Eduardo Berizzo, donde trató de evitar la polémica lo mejor que pudo. "Mi carrera habla por sí sola, no tengo por qué decir si hubo falta de respeto o no, pero la carrera de ambos creo que hablan por si solas. El cómo salió uno y como sigue otro, no tengo que referirme a ese episodio, cada uno sabe cómo le aprieta el zapato, al final, el tiempo te da la razón".

Volviendo al tema de Ricardo Gareca, se habla que las negociaciones con la ANFP están bastante avanzadas para que pueda ser el próximo director técnico de La Roja. Sólo faltaría definir algunos detalles para que pueda ser presentado, recordando que el mismo ente rector de nuestro fútbol, fijo marzo del próximo año como plazo máximo para determinar al nuevo estratega de la selección chilena.