Después de no participar en la última doble fecha FIFA por priorizar sus vacaciones, Claudio Bravo sumó una ola de críticas acusando una falta de compromiso con la "Roja". Es por esto que el arquero salió a despejar las dudas e incluso hizo una insólita petición.

"Siempre voy a estar ahí para la Selección. "Eso lo va a marcar el rendimiento, de lo que vaya a hacer en mi club, de llevar lo que me toca ahora de la mejor manera posible, cuando consigues eso las puertas siempre están abiertas", aseguró en conversación con TNT Sports.

Incluso, el bicampéon de América realizó una petición que no dejó indiferente a nadie, asegurando que le gustaría participar en los panamericanos.

"Yo feliz de querer aportar, y más ese tipo de cosas, que son grandiosas de poder tenerlas, y obtener logros para el país", comenzó aludiendo Bravo.

Luego, continuó agregando que "supe que hay una inversión gigantesca en infraestructura, me parece genial, porque en ese sentido estábamos al debe, y muchas veces pedimos a los deportistas nacionales logros cuando salen del país y no tenían siquiera las condiciones mínimas para prepararse"

Claudio Bravo habló sobre Alexis Sánchez

El arquero del Real Betis también tuvo tiempo para referirse al complejo presente que vive Alexis Sánchez, donde el delantero aún no logra conseguir equipo para esta nueva temporada.

"No me preocupa porque lo conozco, sé que es un profesional de arriba a abajo. Sé que se debe estar cuidando, sé que debe estar entrenando y que debe tener unas ganas tremendas de poder empezar a competir porque su ADN es la competición y el hecho de que no esté jugando no me preocupa, porque ha jugado tanto que eso no se le va a olvidar", ratificó Claudio Bravo.