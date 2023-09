Claudio Bravo no fue convocado por Eduardo Berizzo para la doble fecha de las Clasificatorias, pero de igual forma el ex capitán de la Roja se dio maña para instalar su nombre en plena Fecha FIFA por un noble gesto.

A través de Rodrigo Pérez, otro ex futbolista, Nelson Sandoval dio a conocer su situación en las redes sociales y pidió ayuda para poder costear una prótesis tras sufrir la amputación de una de sus piernas. Así fue como recibió un llamado: el de Claudio Bravo.

El ex futbolista del Cacique necesitaba 2.4 millones de pesos para el modelo de prótesis que quería, aunque tenía algunas alternativas desde el millón que también podría recurrir, hasta que llegó la ayuda del portero del Real Betis.

Claudio Bravo le donó 1 millón de pesos a ex jugador de Colo Colo

"Llegamos a estar en un millón setecientos y aparece Rodrigo Pérez y me dice ‘Nelson, ¿cómo estamos?’ Acá estamos, trancados desde el jueves en 1.7 le dije yo, a lo mejor ya llegamos al tope y me alcanzaba para la más estándar, la más básica", le contó a Bolavip mientras recibía las donaciones.

“Rodrigo (Pérez) me dice ‘compadre, tranquilo. Me llamó Claudio Bravo y me dice que te va a depositar un millón de pesos´. Me puse a llorar, abracé a mi señora, a mi hijo. Estábamos todos mal, todos tienen sus problemas", agregó Nelson Sandoval.

Hoy Nelson Sandoval puede tener su prótesis gracias a todos los ex futbolistas que colaboraron. Mención especial a @C1audioBravo que me dijo yo quiero estar ❤️⚽️ “siempre se puede ayudar” la nobleza de muchos y el egoísmo de pocos @sifup — Rodrigo Perez (@roroperez10) September 12, 2023

“Ver gente que no me conoce y que me ayude me emociona, lo de Claudio me mató, que te depositen un palo… a lo mejor no me conoce y yo lo conozco más a él, pero llegar y regalar un millón de una es harto. Llegamos a para la que necesitaba que era 2.4, la que más confianza le tenía", concluyó Sandoval.