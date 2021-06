Claudio Bravo se lanzó contra Éber Aquino: “Es extraño que volviera a dirigirnos”

El arquero de La Roja, Claudio Bravo, se mostró molesto ante el penal cobrado por el árbitro paraguayo, quien ya perjudicó a Chile antes.

La igualdad 1-1 entre Chile y Bolivia dejó profundamente molestos a los hinchas chilenos. Mismo sentimiento que viven en el plantel, donde fue el capitán Claudio Bravo quien se quejó por la polémica forma en que el cuadro visitante llegó al empate.

Y es que un penal polémico cobrado por Éber Aquino provocó la furia de Bravo, quien recriminó al juez paraguayo por su criterio para cobrar. "La pelota se iba a la mierda", le reclamó Bravo con respecto al mal tiro de Martins que terminó impactando la mano de Guillermo Maripán.

Una vez finalizado el partido, el arquero del Betis dialogó con la transmisión oficial del partido para dejar clara su molestia por el trabajo del réferi. "Desde mi punto de vista no me parece penal", indicó al comenzar, antes de dejar ver la extrañeza que le produjo la designación realizada por la Conmebol.

"La pelota iba hacia afuera", señaló el guardameta. Ante eso, agregó que "es raro que toque el mismo árbitro. Parece extraño después de lo que pasó en Uruguay. Hay cosas que no podemos manejar, no es casualidad. Lo conversamos antes del partido, esa vez no nos dejó sumar de a tres por lo mismo de hoy. El fútbol tiene esto", lamentó el portero.

Ahora solo resta ver si la Conmebol volverá a designar a Aquino para dirigir a La Roja en el futuro. A pesar de que, viendo la evidencia existente, todo debería apuntar a que el juez guaraní no debería volver a impartir justicia en un duelo del equipo de Martín Lasarte.