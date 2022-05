Claudio Bravo se lanza con todo en contra de Patricio Navia

El pasado lunes 2 de mayo Gary Medel señaló en una entrevista que luego de su retiro del fútbol vivirá en España porque "Chile no le garantiza la salud ni educación a mi familia. Uno se llega a sorprender con lo que se vive". Ante eso, el cientísta político Patricio Navia lo criticó por Twitter y escribió: "todavía no sabe que le va a tocar pagar impuestos en España. Cree que para millonarios como él, todo es gratis". }

El "Pitbull" tomó su teléfono y esta mañana -hora de Chile- le respondió con todo: "claro, viví 3 años en el país sin pagar impuestos ¿no? te fuiste para otro lado, no hice referencia alguna sobre los pagos de impuestos de ningún país. Solo hablé de la calidad de vida de ambos. Y que 475 mil personas lean tus estupideces… ¿millonario? Se dice TRABAJADOR".

Ahí apareció Claudio Bravo para "apañar" a Medel: "¿suerte? No creo mucho en la suerte, sí creo que cuando te dedicas y te esfuerzas en conseguir algo se puede lograr. Desde los 8 años que trabajo en busca de ese algo que para ti es suerte. Mucha suerte si es que sabes cómo conseguirla. Gran día para ti".



Navia le replicó: "Si no ayudas no me vengas hablar de conciencia social entonces. Me carga la gente con sus discursos sociales, pero tacaños en sus aportes. Que sigan aportando camisetas autografiadas que se las regala la marca",

Para cerrar, Bravo se lanzó con todo: "Mira me vas a tener que comer bien los huevos. Te doy a elegir. ¿El derecho o izquierdo primero?", replicó el portero del Real Betis, quien adjuntó los titulares: "Bravo se conmueve con pequeño niño y le regala cuatro casas a damnificados por megaincendio", "Bravo y su familia donan una noria para que personas en Viluco tengan agua".

