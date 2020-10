Claudio Bravo se confesó tras serie de malos resultados con el Betis

El arquero chileno, Claudio Bravo, se refirió a la irregularidad que ha tenido el conjunto de Manuel Pellegrini, y se mostró confiado en que mejorarán.

Para nadie fue una sorpresa, pero Caludio Bravo desde que llegó al Betis se ganó rápidamente el respeto de todos. Por su experiencia, y por su buen nivel de juego, el guardameta se convirtió en voz autorizada a la hora de hablar del conjunto que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

Sin embargo, los verdiblancos han presentado una campaña bastante irregular, y a pesar de que comenzaron la temporada en los primeros puestos de la tabla, hoy han bajado un poco la intensidad. Sobre eso se refirió Bravo ayer, aclarando que tiene fe en que podrán revertir la situación para volver a pelear en la parte alta de La Liga de España.

"Tenemos que aprovechar nuestros momentos en los partidos porque esos equipos tienen más recursos y no necesitan jugar bien para ganarte. Estoy seguro de que vendrán los triunfos y abandonaremos esa irregularidad de un día jugar bien y otro no dar nuestra mejor versión", expresó Bravo en conversación con Canal Sur de Sevilla.

"En líneas generales, el sabor de boca no es malo. Hemos hecho cosas muy buenas y hay un deseo de hacer las cosas lo mejor posible. Si bien somos algo irregulares, jugamos bien y luego desaparecemos del juego. Sólo el día del Getafe (0-3) la imagen fue muy distinta a la que veníamos dando. En el primer tiempo ante el Atlético fuimos muy superiores. Lo comentamos entre nosotros", agregó.

Con respecto a los 11 goles que le han marcado al equipo en siete encuentros, el ex Manchester City fue claro: "No es un tema que me preocupe demasiado porque veo un deseo en los entrenamientos de trabajar y mejorar en esta faceta", señaló el bi campeón de América.

"Tenemos una manera de jugar y aspiramos a ir siempre hasta adelante. Buscamos los partidos sea cual sea el rival y eso provoca a veces que te pillen al contragolpe, algo expuesto. Pero estoy seguro de que vendrán los triunfos y abandonaremos esa irregularidad de un día jugar bien y otro no dar nuestra mejor versión", complementó.

"Veo un buen grupo, buen ambiente, buenos jugadores y un entrenador como Manuel Pellegrini. Pero a veces cuesta sumar. Hemos perdido partidos que no debíamos perder, pero las sensaciones que yo veo son buenas", concluyó.