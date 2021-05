Claudio Bravo se alinea con Arturo Vidal: "Uno siempre quiere jugar por Chile"

El capitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, se mostró a favor de la posición de Arturo Vidal de jugar con lo mejor las Eliminatorias y Copa América.

Claudio Bravo está finalizando su carrera con una tremenda primera temporada defendiendo el arco del Real Betis. El chileno es titular y referente del equipo que ya aseguró su clasificación a competencias europeas. Por ende llegará en gran forma para defender a La Roja en Eliminatorias Sudamericanas y Copa América.

Bajo ese contexto, el cuida tubos del cuadro de Manuel Pellegrini dialogó extenso con Deportes en Agricultura. Y se refirió a la decisión de Martín Lasarte de jugar el torneo continental con equipo mixto. También, para sorpresa de varios, el portero estuvo de acuerdo con Arturo Vidal de usar a los mejores.

“Los que llevamos más tiempo ahí el mensaje es claro. Uno quiere estar siempre, quiere competir siempre, uno quiere jugar por Chile y ganar, desde siempre nosotros hemos impregnado eso”, comenzó señalando el ex Colo Colo.

“Hay entrevistas de Alexis (Sánchez) cuando tenía 16 años que decía que quería salir campeón con Chile. Lo mismo de Gary (Medel), de Arturo, yo por otro lado, y muchos se reían de mí: ‘estos pendejos están locos, estos no van a ganar nunca’ y mira como son las cosas”, agregó.

“Cuando te encuentras con gente que piensa igual, con gente que trabaja igual, con gente que ha realizado carreras similares, al final puedes conseguir cosas. Y no porque tengamos una edad más avanzada quiere decir que no estemos para pelear, todo lo contrario”, afirmó.

“Sí se puede disputar una buena eliminatoria y llegar a un Mundial. Si se puede disputar una buena Copa América y estar en la foto de campeón, pero veamos que es lo que pasa con la pandemia. Sudamericana está muy complicada socialmente y es un tema complejo”, complementa.

Sobre si la Copa América debe jugarse o no, ante diversos problemas, fue claro. “Lo veo con preocupación. Uno está pendiente de lo que pasa en Sudamérica, la Copa Libertadores. La UC tiene a José Pedro Fuenzalida contagiado, River Plate tiene que jugar con un futbolista de campo como portero”.

“Es complejo el panorama. Nosotros acá en Europa, en la liga española vamos pensando en el día a día, no es fácil aventurarse más allá. A nivel de Selección tenemos que preocuparnos de llegar lo mejor preparados al primer partido y no mirar más allá”, añadió.

Bajo lo mismo, reconoció que “está todo en el aire, uno ve los casos de contagios en Argentina, la situación social en Colombia y se habla que Chile puede albergar la Copa América, pero el tema está en el aire. Las eliminatorias están primero y a nivel de Selección nos tenemos que preocupar del primer partido, del primer apretón, de poder tener los tres puntos y escalar en la tabla de posiciones”.

“Nosotros somos actores sumamente importantes en el fútbol, pero nosotros también movemos muchas fuentes laborales. Hay mucha gente que vive de esto, que necesita que la actividad no pare. En la liga española hay mucha gente que se quedó sin trabajo”.

“En Chile debe ser algo similar, mucha gente que se quedó sin trabajo y es algo que puede pasar en las Eliminatorias o en la Copa América. Nosotros como futbolistas estamos en una situación privilegiada, pero el fútbol es más grande. Sería sumamente egoísta decir si se debe jugar o no”.

Pero ahí no quedó todo, ya que igualmente comentó sobre la capitanía de Chile, y recalcó que “no me hace más ni menos llevar la jineta. Cada uno tiene roles, ya sea por personalidad, por historia, por trayectoria. Me ha tocado desempeñarme con o sin ella y cuando no fui capitán me seguí desarrollando de la misma manera. Ahora que volví a ser el capitán, sigo de la misma manera trabajando”.

Para finalizar, se refirió a Martín Lasarte, quien hará su debut oficial ante Argentina. “Estuvo en la UC, en la U y dejó gratas impresiones en ambos lugares. Por mi parte, lo conozco de mi etapa en la Real Sociedad. Tiene mucho carácter, mucha fuerza de trabajo. Creo que nos viene súper bien como técnico, es una persona que le da muchas oportunidades a los más jóvenes”.

“Recuerdo el caso de Antoine Griezmann, porque fue él que lo hace debutar y lo mantiene jugando en la Real Sociedad y mira la estrella que es hoy: campeón del mundo, ha ganado cosas”, concluyó.