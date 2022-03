Claudio Bravo reveló su próximo empleo tras el retiro del fútbol

El golero del Betis conversó con ESPN Chile sobre su futuro profesional, Claudio Bravo tiene asumido que más adelante, cuando cuelgue los botines, comenzará su proceso como entrenador de fútbol.

"Con el correr de los años uno adquiere conocimiento y el aprendizaje. Es distinto cuando tienes técnicos como Marcelo Bielsa, Luis Enrique, Pep Guardiola. Lógicamente te van abriendo una perspectiva de lo que es el juego en sí. Me ha tocado desarrollar este juego de pie y también de la forma que necesito para mejorar, es la necesidad de que los compañeros entiendan el juego. Si yo puedo intervenir donde mejore posiciones en la cancha, dar ubicación exacta a un central para poder salir de atrás, esas cosas las da el tiempo. Conocimiento de los entrenadores y de la visualización de seguir vinculado al fútbol de la manera más cercana como técnico, lo tengo asumido. Veremos qué pasa, pero primero tengo que terminar bien lo que estoy haciendo", explicó Bravo.

"Todavía no porque sigo siendo futbolista, sigo disfrutando y estoy vigente. Ya tocará demostrar y tocará a otras personas evaluar mi estilo de juego, pero por ahora no me voy aventurar porque al día de hoy no existe nada de eso, solo como futbolista profesional donde estoy más feliz que nunca", finalizó.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.