Claudio Bravo reveló los motivos para no jugar en el Monumental con la Roja

A un mes de la derrota 2-0 ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo que sentenció la eliminación de Chile del Mundial Qatar 2022, el capitán de la Roja, Claudio Bravo, dio una extensa entrevista y explicó las razones para jugar en San Carlos de Apoquindo.

"Por muchas razones. Empezando, como capitán y jugador, creo que somos los que nos toca responder y dar la cara, pero en esta pasada no funcionó por algo generalizado, ya sea jugadores, cuerpo técnico, directivos. Nos tocó también el tema de la pandemia, pero eso suena a excusa. Perdimos también la localía, que para nosotros siempre fue muy fuerte, nuestro Estadio Nacional. Estuvimos jugando en otros estadios, pero creo que no es lo mismo que jugar en el Nacional, independiente que jugáramos sin público porque nos tocó jugar con aforo reducido”, fue su respuesta.

Tras ello, el arquero del Real Betis le respondió al periodista Juan Cristóbal Guarello, quien aseguró que la Roja hizo de local en San Carlos de Apoquindo en vez del Monumental, por un asunto de comodidad para los familiares de los jugadores de la Selección.

“Por ahí escuché a alguien que dijo que habíamos cambiado el Monumental por San Carlos por caprichos nuestros, porque queríamos más estacionamientos y no fue así. Fue sencillamente porque en San Carlos de Apoquindo encontramos más comodidades que en el Monumental. Encontramos una mejor cancha, mejores camarines, mejores accesos para la hora de nosotros utilizar los espacios y las zonas que teníamos”, sostuvo.

Posteriormente, Bravo manifestó críticas contra el Monumental. “Un día llegamos al camarín y de las seis o siete duchas sólo funcionaba una y mal, te encuentras con los camarines oscuros y las luces rotas. Así te vas encontrando con cosas que te hacen decir ‘la selección no puede jugar aquí’. Te encuentras con una cancha que no estaba en condiciones, hablo del partido que jugamos ahí con Brasil y de verdad la cancha no estaba en condiciones”, manifestó.

“Si queremos aspirar a clasificar a una copa del mundo tenemos que intentar acceder a lo mejor. Luego teníamos fechas donde nos tocó un cambio de calendario, nos tocaron tres partidos de visita, ahí la parte dirigencial no sé que habrá pasado, pero también nos perjudicó. Jugamos tres partidos fuera y nadie dijo absolutamente nada. Si no llegaste a una copa del mundo no es necesariamente un factor”, cerró