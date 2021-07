Claudio Bravo reveló íntimos detalles de su reconciliación con Arturo Vidal

El arquero chileno, Claudio Bravo, reconoció, entre otras cosas, que con Arturo Vidal "ya habíamos hablado hace tiempo, pero no lo habíamos hecho público".

Más allá de la dolorosa eliminación de la Copa América 2021 ante Brasil, la Selección Chilena ganó bastante en otros sentidos. Y uno de esos puntos fue la emotiva reconciliación entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, quienes dejaron de lado sus diferencias y mostraron su abrazo a todo Chile.

El capitán de La Roja y el "King" se encontraban distanciados hace ya varios años, específicamente desde 2017. Y fue en la previa del duelo con Paraguay donde olvidaron las diferencias para retomar la fuerte amistad que siempre mostraron tener.

Hoy ya han pasado casi dos semanas desde el abrazo que se celebró desde Arica hasta Punta Arenas. Por eso, fue el arquero Del Real Betis quien se refirió al tema en conversación con Radio ADN. Situación donde reveló que la reconciliación se había dado tiempo antes.

"Fue más que evidente. Ya habíamos hablado hacía mucho tiempo atrás. A lo mejor no habíamos hecho el tema público, pero era un deseo de los muchachos que el tema quedara ahí y la gente lo pudiera ver”, comenzó relatando.

Junto con eso, el ex Barcelona complementó que "es un tema que nosotros lo dejamos claro. No implicaba que no tuviéramos una convivencia normal dentro de la selección".

"Somos gente grande y asumimos las cargas que tenemos en la selección", complementó el capitán. Con lo que dejó claro que el momento de solucionar sus diferencias con el volante del Inter de Milán tenía que suceder sí o sí.

Para finalizar, y haciendo énfasis en lo mismo, Claudio Bravo reconoció que tanto él como el oriundo de San Joaquín y todos los miembros de la Generación Dorada tienen claro su rol cuando defienden al "Equipo de Todos".

"Los que llevamos tiempo en esto sabemos como tenemos que ayudar y nos potenciamos de muy buena manera", concluyó el bicampeón de América.