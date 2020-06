El portero de la selección chilena analizó su futuro en el fútbol y respondió a los rumores que lo alejan del Manchester City.

En conversación con el periodista Gonzalo Gálvez, el arquero de la selección chilena mencionó que “mi estadía en Manchester City es hasta junio. Ahora por el tema de la pandemia existe la conversación con el club de extender el vínculo por dos meses más y yo accedí porque tengo una relación increíble con el Manchester City en todos los aspectos. Me lesioné y el trato fue increíble, estoy muy agradecido por todo eso”.

Sobre los dichos de sus señora Carla Parda y el sueño que tiene ella de verlo en la UC, expresó que “yo tomo las decisiones, yo decido dónde nos vamos, dónde podemos estar más cómodos. No solo pasa por un club, por una pelota. Mi preocupación más grande es mi familia, todas mis decisiones van ligadas a ellos”.

En la misma línea, complementó que “nos preocupa la situación de la pandemia, con lo que pasa con mi familia, porque estamos a muchos kilómetros de distancia".

"El futuro laboral es lo que menos me preocupa, tengo otras cosas más importantes como mis hijos, esposa, mis padres, amigos. De los 10 años es que vivo para el fútbol, lo tengo muy mecanizado y no es algo que me preocupe”.