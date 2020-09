Claudio Bravo recordó tierna anécdota con el francés Antoine Griezmann

Claudio Bravo, arquero chileno del Real Betis, recordó cuando le tocó ser compañero de un joven Antoine Griezmann en la Real Sociedad, el primer equipo del chileno en España.

Este domingo a las 9:00 horas podría darse el debut oficial de Claudio Bravo en su nuevo club en Europa, ya que el Betis tendrá que visitar al Alavés en el inicio de una nueva temporada en La Liga de España, lo que será su regreso a La Liga tras cuatro años en el Manchester City de Inglaterra.

Sobre su regreso a España, el “Capitán Amércia” señaló en conversación con Radio Marca que: "Era algo que tenía en mente, que habíamos pensado a nivel familiar y una de las intenciones era volver a España. Echaba de menos las amistades y el día a día fuera del trabajo. En Inglaterra es distinto porque sales de trabajar y te metes en casa".

En la entrevista, el ex Barcelona aprovechó de dar su punto de vista sobre el balompié español. Sin embargo, no quiso referirse al drama que vivió su ex club con Lionel Messi, pero sí quiso hablar sobre un ex compañero en la Real Sociedad, Antoine Griezmann.

"Antoine tuvo un crecimiento muy acelerado. Tenía, no sé, 16 años cuando empezó con nosotros, se encontró con gente grande que también supo ayudarle", comenzó admitiendo sobre el campeón del mundo con Francia.

Bravo y Griezmann forjaron una cercana relación mientras fueron compañeros.

"Lo tuvimos en casa viviendo. Me acuerdo a modo de anécdota cuando tenía el coche en casa aparcado, porque tenía 16 ó 17 años y ni siquiera tenía licencia de conducir. Tenía el coche comprado en mi casa".

El dos veces campeón de América recordó también que “era pequeño y lo hacía con otros compañeros también, andaba de casa en casa. Siempre generaba alegría, buen rollo, lo queríamos y también lo respetábamos porque era una persona increíble".

Finalmente, sobre la estadía del francés en el cuadro culé dijo que "si vas analizando más casos, no sólo le ha costado bien, sino que a todos. Sobre todo cuando hay periodos de mucho éxito en los equipos, seguir encadenando éxito tras éxito no es fácil".