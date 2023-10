Claudio Bravo recibe sentida respuesta de Olarra por su ninguneo

La polémica entre Claudio Bravo y Rafael Olarra está lejos de acabar. Y es que después del feroz ninguneo del arquero contra el exfutbolista, este último respondió con sentidas palabras por la humillación que le hicieron pasar.

"Me da pena lo de Claudio, con respecto a que me cuente los minutos para hablar de fútbol. ¿Acaso los que no estamos a la altura de ciertos jugadores no podemos decir nada? ¿No se puede opinar? ¿Los hinchas que no jugaron tampoco pueden opinar? Es para todos el fútbol", señaló Olarra en ESPN.

Quizás te pueda interesar: El sorpresivo jugador que reemplaza a Bolados en La Roja

En ese mismo sentido, el exjugador de Universidad de Chile se defendió y argumentó la verdadera razón de su fracaso en el fútbol europeo.

"Yo me lesioné grave llegando a la Liga española, estuve cinco meses fuera. Por mí llegó Pablo Contreras para suplir. Me hubiese encantado jugar más. Me recuperé tarde, luego el equipo ya estaba armado, quise volver a Chile y no pude. Tuve la suerte de jugar en una liga maravillosa, soy agradecido", dijo respecto a su fallido paso por el Osasuna.

Respecto a sus dichos que causaron la polémica, Olarra intentó justificar y aclarar sus palabras. "Mi compromiso con la Selección era al 100 por ciento, cuando La Roja me llamaba yo siempre estaba. Yo no estoy criticando el compromiso de Claudio, yo solo dije que uno siempre debe estar para la Selección", aseguró.

Finalmente, intentó sellar la polémica con un mensaje de cariño para el arquero del Betis, recalcando que incluso le tiene cariño.

"Admiro mucho lo que hizo Claudio y hasta lo quiero mucho, porque es un grandísimo jugador. Yo le quiero quitar importancia a esto. Quiero decirle a Claudio que lo felicito, pero aquí está la Selección; para mí cantar el himno nacional era un sueño. Ojalá que pueda volver, pero son decisiones que hay que respetar", concluyó Rafael Olarra.