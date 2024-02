Claudio Bravo es uno de los jugadores históricos de nuestro país. El actual portero del Real Betis de Manuel Pellegrini, siempre será recordado por ser el gran capitán de la generación dorada y también ser uno de los principales protagonistas en la obtención de las dos Copas Américas conseguidas ante Argentina vía lanzamientos penales.

Durante las últimas semanas también llegó la información que Ricardo Gareca, el nuevo entrenador de la selección chilena, estuvo conversando con varias figuras de la generación dorada para que pudieron regresar a los llamados de La Roja. Uno de estos fue el caso de Claudio Bravo, quien podría volver a aparecer en alguna nómina a futuro.

Es por eso que sorprendió mucho al mundo del fútbol, sobre todo a los hinchas chilenos, que el portero ya esté pensando en su retiro de la actividad. Incluso habría fijado una fecha tentativa para colgar los guantes, en caso que la situación así lo dicte. Cabe recordar también que el guardameta viene saliendo de una complicada lesión.

A través de una conversación con Eugenio Salinas en su canal de Youtube, Claudio Bravo habló sobre su actual situación en el Real Betis. "No hemos hablado con el club ni con Manuel (Pellegrini) ni nada, porque a mí tampoco se me pasa por la cabeza. Lo único que tengo en mi mente ahora mismo es disfrutar al máximo".

El portero también habló sobre un posible retiro del fútbol. "Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol y no pasa absolutamente nada. Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene de expectativas, ¿Por qué no? Pero, a día de hoy, no tengo nada claro en ese sentido. A nivel de futuro no tengo nada decidido ni nada pensado más allá".