Claudio Bravo pide no "apurar" a Ben Brereton en la Roja

"En primer lugar no le pondría tanta carga, una mochila de que tiene que jugar si o si. Últimamente ha sido muy carismático, pero si no está debe estar otro, es así. No tenemos tiempo. Si no viene en condiciones no se debe arriesgar y que juegue otro. No lo arriesgues. No podemos depender de un solo jugador. El fuerte nuestro ha sido el equipo, no hemos dependido de un jugador, no lo hemos hecho sentir así. A nosotros, cuando nos ha ido bien, cuando hemos logrado meter a Chile al Mundial, o conseguido un logro importante, el equipo en sí ha dado el máximo. Independiente de las figuras que tenemos, el complemento ideal es el equipo", comentó Bravo en entrevista con ESPN Chile.

"Increíble. Te encuentras con una persona que desde el día uno quiere participar y se quiere sumar. No hablaba nada de español pero intentamos ayudarle a ubicarlo. En su momento, lógicamente se sintió solo y era misión arroparlo. No es fácil, cuando ves a alguien que se entrena increíble, se esfuerza y es sano. Nos ha venido bien su llegada, cuando compite nos da un extra. Sería injusto cargarle una mochila de presión. No es así, ningún jugador ha sido el salvador de la selección y debemos apelar al trabajo y el esfuerzo en conjunto", detalla.

Sobre los problemas con el idioma de Ben en la Roja, Bravo dijo que: "No fui profesor. Ese fue Mauricio, con otro tipo de cosas. Por ahí hay videos. Pero básicamente era un poco con la broma, con el tema de la risa, se van abriendo los espacios y se abrió con nosotros. Pero si te pones con él dentro de una conversación de una manera más correcta el tipo quizás no se abre. Era intentar integrarlo por su potencial y hacía falta", finaliza.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.