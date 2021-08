Claudio Bravo peligra y no jugaría La Liga con el Real Betis

Desde España advierten que Manuel Pellegrini tendría planificados algunos cambios en el Real Betis y Claudio Bravo sería afectado.

Claudio Bravo continúa preparándose para el comienzo de temporada con su club, el Real Betis de Manuel Pellegrini. Y en el último partido amistoso ante la Roma el arquero chileno no fue considerados, esto debido a que a penas lleva una semana de trabajos tras volver de vacaciones.

Y si bien no partirá como titular en La Liga en el estreno ante el Mallorca como visita el 14 de agosto, pareciera que no seguirá en dicho puesto. Así lo adelantó el medio sevillano Estadio Deportivo, donde advierten que el ex Manchester City no sería la primera prioridad del “Ingeniero” para esta temporada.

"Otra duda está en la portería, donde la llegada de Rui Silva ha encarecido la potería. Bravo y el portugués deja un arco de gran nivel y alternativas. Apunta a que el luso se encargará de LaLiga y el chileno de los torneos cortos (UEFA Europa League y Copa del Rey)", reconocieron.

Una noticia que sin duda es mala para Bravo, quien pretende llegar con ritmo a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Esto considerando la triple fecha que se viene en septiembre, donde La Roja chocará con Brasil como local y visitará a Colombia y Ecuador.

También cabe destacar que el “Capitán América” podría estar ad portas de jugar su última temporada en el Viejo Continente. Teniendo en cuenta su edad (38 años), lo que tiene ilusionados a los hinchas de Colo Colo con su regreso al Monumental para ir por la Copa Libertadores 2022.

Ahora, el cuadro Verdiblanco se enfoca en su debut en La Liga, donde probablemente no esté Bravo. Esto cuando este sábado 14 de agosto a contar de las 13:30 horas visiten al Mallorca por la primera fecha de la competencia española.