Claudio Bravo no se olvida de Berizzo y vuelve a dejarle un duro recado

La estadía de Eduardo Berizzo en La Roja dejó algo más que malos resultados, pues el entrenador marginó a Claudio Bravo de su proceso, lo que derivó en fuertes discusiones mediáticas. Ahora, y tras la salida del DT de Juan Pinto Durán, el arquero del Betis volvió a acordarse de él y le dedicó duras palabras.

"Mi carrera habla por sí sola, las carreras de ambos hablan por sí solas. El cómo salió uno y cómo sigue otro. No me referiré más a ese episodio, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cómo se maneja en el fútbol. Al final, el tiempo da la razón", comenzó afirmado el bicampeón de América junto a la Selección.

Quizás te pueda interesar: Everton quiere quedarse con jugador de Colo Colo y un anhelo de la U

Eso no fue todo, pues también señaló que "al igual que todo el mundo, creo que no fue lo que se esperaba, no fue lo que todos queríamos para llegar al desafío de meter a Chile en un Copa del Mundo. Tiempo y jugadores hay, pero todos debemos contribuir desde donde nos toque estar, hay que doblar los esfuerzos para meter a Chile en un Mundial".

Luego, el arquero también tuvo tiempo para hablar de Ricardo Gareca, asegurando que "es un gran técnico, hace años viene trabajando en Selección, que es distinto a clubes. Si viene, bienvenido sea, creo que es un técnico que nos sacará un rendimiento mayor al que estábamos trayendo, porque era escaso de cara a las pretensiones de ir a un Mundial", concluyó.

Es así como Claudio Bravo volvió a referirse a la antigua polémica que protagonizó con Eduardo Berizzo y aprovechó de enviarle un recado para concluir definitivamente con la disputa. Ahora queda esperar a ver si el el nuevo entrenador tiene en consideración al histórico arquero para la Selección.