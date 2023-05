Claudio Bravo no se cierra a la posibilidad de jugar en la U y en la UC

El golero chileno analizó su futuro en el fútbol español, Bravo señaló a Bio Bio que la renovación con Betis: “la teníamos conversada desde el año pasado, cuando firmé extensión de contrato. Yo cumplí un determinado número de encuentros y eso, competir a este nivel y a esta edad, me llena de motivación”.

Y con respecto al equipo que lo formó en Chile, Bravo puso el freno y señaló que “la ilusión y el cariño con Colo Colo es mutuo. Yo crecí y sé lo que significa estar ahí, pero siempre he dicho que no es algo que depende solo de mí. Debe generarse un espacio y que yo no pueda continuar mi carrera en el lugar donde esté”

Pero aclaró que “además siempre me he abierto a cualquier equipo en Chile, no sólo Colo Colo. Es mi trabajo, mi profesión y me caracterizo por querer hacer las cosas bien en el lugar donde esté”.

Bravo señaló “llegué a una etapa de mi vida donde he cumplido un sinnúmero de retos, sueños y desafíos. Estoy más centrado en lo que es disfrutar mi vida, me siento un privilegiado. Eso me ha llevado a tener una carrera longeva: el saber aprovechar mis oportunidades para que no fuera un paseo corto y sí algo extenso fuera del país”.

Bravo además analizó el actual fútbol chileno. Sobre eso señaló que “no es fácil hablar desde la lejanía, se desconocen muchas cosas. Pero creo que hay una baja grande en todo sentido, un retroceso en muchos aspectos del fútbol y del deporte en general”.