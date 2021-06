Claudio Bravo ilusiona a los hinchas albos con posible retiro en Colo Colo

El arquero y capitán de La Roja, Claudio Bravo, habló sobre su regreso a Macul para terminar su extensa carrera e indicó que "si resulta, yo feliz".

Uno de los sueños más grandes de los hinchas de Colo Colo es volver a ver al histórico Claudio Bravo defendiendo su arco. Y el arquero de 38 años sabe que vive sus últimos años de carrera, por lo que ya planifica lo que será el fin de un camino lleno de éxitos.

Todavía le resta un año de vínculo con el Betis, por lo que a mediados del 2022 recién podría pensar en volver al "Cacique". Situación a la cual el emblema de la Generación Dorada se refirió en uno de los famosos Live de Instagram que transmite Mauricio Isla desde la concentración.

“Lo tengo pensado y me voy a retirar cuando me sienta más feliz que nunca", disparó el meta de entrada. Tras eso, complementó que si se da la oportunidad de regresar al Estadio Monumental se sentiría muy contento.

"Lógico, si resulta, yo feliz. Pero no depende solo de mí, depende de más cosas. De que se den los momentos también y de que a mí me respeten las lesiones también, si con la edad que tengo, no se sabe", agregó.

Con respecto a eso, también analizó las condiciones que se presenten para poder concretar la idea. "Depende de que el club te quiera, de que el presidente del club te quiera, de que el entrenador te quiera", explicó el ex Manchester City y Barcelona.

"También de que se genere un espacio para poder utilizar, porque si no existe ese espacio, uno no va a llegar. Depende de más cosas", complementó.

Para finalizar, dejó en claro que “no sé dónde me voy a retirar, será donde yo me sienta feliz, donde me sienta importante, donde me quieran también. Depende de esas cosas y no depende de nosotros".

Cabe recordar que Bravo partió de Colo Colo en 2006 con rumbo directo a España, en la Real Sociedad. De eso han transcurrido 15 años, donde se ha mantenido en la elite del fútbol europeo y ha defendido grandes equipos.