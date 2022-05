Claudio Bravo explota de rabia tras rumores de su futuro en la Roja

El arquero chileno explotó la noche de este lunes y planteó que alguien lo quiere sacar de La Roja, luego que durante esta jornada de día lunes se publicara en La Tercera que Bravo es el primer “cortado” del nuevo DT, Eduardo Berizzo.

La información fue entregada por el medio antes citado donde aseguraban que “objetivamente” el rendimiento de Bravo había disminuido, lo que se podía comprobar con los datos recopilados por la medición del GPS.

Esto molestó al portero del Betis, quien en su cuenta de Twitter publicó este extracto y pidió más profesionalidad, indicando que nunca en su carrera ha usado GPS para entrenar o trabajar.

“¿No será que alguien me quiere sacar a toda costa? Podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS. Jamás en toda mi carrera he utilizado GPS para entrenar y jugar. Y si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa”, publicó en su cuenta de Twitter.

No será que alguien me quiere sacar a toda costa 🤔 podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS?

Jamás en toda mi carrera he utilizado GPS para entrenar y jugar. Y si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa.

LIAR! https://t.co/7CIBlo48jz pic.twitter.com/tRKstXJw8N — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 31, 2022