Claudio Bravo dijo "no estar al 100%" en segundo gol argentino

Claudio Bravo, portero y capitán de la Selección chilena, se refirió a la lesión que sufrió en el partido ante Argentina y que le hará perderse el duelo del próximo martes ante Bolivia.

Bravo detalló que “en la primera jugada me lesiono cuando apoyo para intentar intervenir. Pasaron los minutos y la molestia fue más persistente, por eso pedí el cambio”.

Refiriéndose al tanto anotado por Lautaro Martínez, el meta del Real Betis aseguró que “para el segundo gol no estaba al 100 por ciento”.

El arquero fue consultado por qué no pidió inmediatamente el cambio cuando sintió la molestia, explicando que “uno también quiere que el compañero que está afuera no entre frío, si no también lo pones en aprietos a él”.

“Lamentablemente ocurre el segundo gol, el cambio y todo lo que pasó en el partido es otra historia”, dijo ele x Barcelona.

Cabe recordar que Bravo fue liberado de la convocatoria de la selección chilena, tras sufrir una “lesión a nivel de su gemelo derecho de característica sugerentes de una adherenciolisis”.

En su reemplazo, el director técnico Martín Lasarte citó de emergencia a Zacarías López, portero perteneciente a los registros de Deportes La Serena.

Las tres "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias.

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo