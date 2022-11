Claudio Bravo dice que no verá el mundial de Qatar

El arquero y capitán de la selección chilena, tiene más que clara su percepción sobre el Mundial de fútbol que comienza este domingo con el partido entre Qatar y Ecuador.

“Te digo la verdad, no soy mucho de llegar a la casa a ver fútbol. Si me das a elegir entre el cine y el fútbol, prefiero irme al cine, o si me das a elegir entre el fútbol o la bicicleta, prefiero la bicicleta“, agregó el formado en Colo-Colo.

Ante la ausencia de Chile en Qatar y luego de ser parte de los Mundiales en 2010 y 2014, Bravo afirmó que “sí, hay nostalgia, pero qué vas a hacer. Ya fue. Ya tuvimos la posibilidad. Dimos vuelta la hoja hace rato”.