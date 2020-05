Claudio Bravo compartió su entrenamiento en vivo desde su casa

El golero de la selección chilena compartió su experiencia y secretos a través de Instagram Live.

El chileno Claudio Bravo apareció este sábado en un entrenamiento explicativo a distancia, en una especie de clínica para portero desde Inglaterra.

El actual jugador del Manchester City realizó una práctica en vivo por medio de la cuenta de elUnoCampos. el complejo deportivo del formado en Colo-Colo.

“Preocuparse de los estudios... esto es para los papás: no hay pelota si no hay estudios. Cero. Si no hay estudio o tareas hechas, no hay pelota, juego ni nada. Lo primero es lo primero”, fueron las palabras del bicampeón de América.

Cabe recordar que Bravo termina su contrato con el City en junio próximo y lo más probable es que no siga en el equipo de Josep Guardiola, pero ya tiene ofertas desde los Estados Unidos.