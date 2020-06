El arquero del City conversó vía zoom con algunos chicos de las inferiores del Cacique.

El fútbol joven de Colo Colo ha organizado diferentes charlas con destacados referentes de los albos, para que hablen con los nuevos valores sobre sus vivencias como jugadores profesionales.

El mejor golero formado en la historia de Colo Colo, quien conversó con los arqueros albos de las categorías Sub15 y Sub17.

La charla fue organizada por Eduardo Rubio, miembro de los cuerpos técnicos del Cacique y compañero de Bravo en la selección chilena.

“Hoy fue el turno del mejor arquero que ha dado la cantera de Colo-Colo. @claudiobravo1 fue el invitado de honor a una nueva charla organizada por el profesor de la sub 15 Eduardo Rubio. En esta el bicampeón de América compartió vivencias con casi todos los arqueros de nuestra cantera más las categorías sub 15 y sub 17. Muchas gracias y un abrazo a la distancia Claudio, te esperamos pronto en casa”, publicó la cuenta de oficial de fútbol joven.