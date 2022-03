Claudio Bravo asegura tener la receta para ganarle a Brasil

El arquero y capitán de la selección chilena anticipa los importantes duelos ante Brasil en Río de Janeiro y Uruguay, donde el cuadro nacional se juega sus últimas chances para decir presente en el Mundial de Qatar 2022.

"Es que hemos ido tantas veces y hemos probado todas las formas, metiéndonos atrás, tres centrales y cuatro atrás para ir al ataque. Nos tocó estar con uno más cuando estaba Marcelo (Bielsa) y no lo pudimos aprovechar, terminamos perdiendo. Creo que lo que más prima a la hora de jugar estos partido es no cometer errores, tiene que ser un partido perfecto, independiente de si juegas con cinco, cuatro o atacar. Tiene que ser el díaa perfecto donde todos hagan su labor lo mejor posible, es la única manera de poder ganar.", dijo el golero a ESPN.

"Es que ponte en escenario, un Brasil clasificado con gente que no se gana el pasaje al Mundial dentro del plantel, quizás juega gente no habitual y se van a jugar la chance. Quizás juegan los de siempre y juegan con relajo y así juegan mejor. Es lo que hemos vivido. Más que lo hagan ellos depende de nosotros, jugar bien, hacer un partido perfecto para ganar y jugar como nunca hemos jugado. Como nos ha tocado jugar finales de Copa América, donde ha sido perfecto, donde el error no existe. Creo que es la única manera de poder ganar", agregó sobre el próximo rival.

Acerca de cómo llegarán para el cotejo indicó que "es relativo, unos vienen de jugar otros no. Prima que vengan sanos que no vengan con lesiones, que nos arrastren nada que impida jugar a toda la capacidad. Ya sabemos que cuando te pones la camiseta de la seleccion se te olvida que jugaste, que perdiste, que vienes der un mal momento. Se olvidan muchas cosas externas, lo más importante es intentar llevar la salud física, llegar en buenas condicioens y es lo que nos ha pasado en las última fechas".

"ME MANTIENE ESA VIGENCIA MENTAL DE ENTRENARME A LA PAR QUE UN CHICO DE 20 AÑOS"#ESPNFShowChile Claudio Bravo habló de su presente y sus ganas de seguir compitiendo en el fútbol: "Cuando visualice que no estoy a la altura voy a ser el primero que voy a dejar la actividad" pic.twitter.com/V0UXWoBwMI — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) March 19, 2022

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.