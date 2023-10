Claudio Bravo alza la voz tras polémicas por su marginación de La Roja

Finalmente, Claudio Bravo alzó la voz. El histórico arquero de La Roja se aburrió y rompió el silencio en medio de toda la polémica que ha generado su marginación de la Selección por parte de Eduardo Berizzo.

"Me sorprende la sensación de malestar que puedan tener hacia mi persona, siendo que exista, en dos oportunidades, el hecho de reservar tu nombre ‘en caso de’. Me sorprende el trato", comenzó señalando Bravo en diálogo con TVN.

Quizás te pueda interesar: Solo con una duda: la formación de Colo Colo para enfrentar a Cobreloa

La relación entre el jugador y el DT se quebró cuando el futbolista no quiso venir a los amistosos por priorizar sus vacaciones. Ahora recordó ese momento.

"Cuando pasó todo esto fui yo el que llamé. Yo tomé el teléfono, yo comuniqué lo que tenía pensando en ese entonces, que era avisar, en un periodo en que no habían citaciones. Pregunté si iba a ser convocado y me dijeron que no me podían dar esa respuesta. Por ende, yo opto por lo familiar que es lo principal en mi vida", recordó Claudio.

En esa misma línea, aseguró que respeta la decisión del entrenador pues es precisamente su trabajo elegir quién juega y quién no.

"Yo jamás me he metido, nunca he presionado, no necesito hacer ese tipo de cosas. Siempre he sido claro, el rendimiento es el que te lleva a competir a una selección. Si tienes rendimiento alto, vas a contribuir a que el rendimiento selección sea alto. Pero si el rendimiento no te lleva ahí poco se pueden hacer, ya no depende de mí", continuó.

Respecto a su retiro definitivo de la Selección, el guardameta del Betis mencionó que la opción siempre está ahí y que no le genera lástima.

"Esa opción siempre ha existido de la primera a última. No me da pena, no me da lástima, porque he sentido que hasta el último día hice las cosas de la mejor manera posible. Me entregué al máximo de mis capacidades, siempre que me tocó estar, pero no me genera pena, es tranquilidad de que siempre he intentado hacer cosas de buena manera", concluyó Claudio Bravo.