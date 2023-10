El contrato de Claudio Bravo con el Real Betis termina en junio de 2024 y es el primer impedimento para ver su regreso a Chile en el próximo mercado de pases. Y si bien Colo Colo es su destino más lógico, fue el propio portero quien admitió que no es su única opción para el futuro.

En una entrevista de hace cuatro meses Claudio Bravo ya había manifestado que "es poco probable que yo llegue ahí porque tiene dos buenos arqueros Colo Colo, seguramente en mente el técnico tiene sus posiciones cubiertas, no soy una necesidad para el club y creo que eso ha pasado durante mucho tiempo".

La situación no cambió hasta ahora y tanto Brayan Cortés como Fernando de Paul mantienen contrato con Colo Colo, es por eso que en una reciente entrevista con TVN, Claudio Bravo manifestó que "creo que sin que te contecten o sin que uno contacte, la opción de volver a Chile siempre está".

Quizás te gustaría leer: Gustavo Quinteros utilizó frase de Daddy Yankee para referirse a Maximiliano Falcón

Claudio Bravo: "la opción que se me de en Chile me gustaría"

"Lógico que me gustaría volver y siempre he repetido lo mismo: la opción que se me de en Chile me gustaría porque sé que tengo la capacidad para poder aportar y generar cosas buenas", agregó el ex capitán de la Roja.

"No me quiero aventurar, no es el pensamiento que tengo porque mi día a día es este, mi contrato es hasta junio y es lo que tengo en mente, ya veremos qué es lo que pasa", complementó Claudio Bravo.

¿Qué arqueros tiene Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica?

Colo Colo: Brayan Cortés y Fernando de Paul. Universidad de Chile: Cristopher Toselli y Cristóbal Campos. Universidad Católica: Nicolás Peranic y Thomas Gillier.