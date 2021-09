Claudio Bravo "le tiró las orejas" a Fernando Agustín Tapia

Claudio Bravo se contactó con el reconocido periodista Fernando Agustín Tapia tras una polémica que se tomó todas las redes sociales.

«Castellón está por el grupo, hay jugadores súper relevantes, entre ellos, Claudio Bravo, que podrían estar empujando esta convocatoria. Es una especulación mía, es una opinión, no me consta», fueron las palabras del comunicador, en medio del debate acerca de los arqueros nominados por Lasarte.

Segín el ex CHV, el propio meta del Betis lo llamó para pedirle explicaciones.

Tapia debió asumir su responsabilidad, Fernando emitió un comunicado y reconoció que «me expresé de muy mala manera».

«Evidentemente que esto genera un problema para Bravo, porque estoy haciendo directamente una acusación. Y yo no fui consciente de esto hasta cuando el propio Bravo se comunicó conmigo, ayer a las 3 y media de la tarde más o menos, pidiéndome una aclaración respecto del tema», indicó Tapia, según consignó ADN Radio.

«En un gesto que yo valoro, porque perfectamente me pudo haber matado en redes sociales. Lo primero que hace es llamarme internamente, no por teléfono, sino por redes sociales donde nos seguimos mutuamente. Mi primera reacción fue negarlo, porque yo conscientemente no quise decir que Claudio Bravo haya sido poco menos el responsable de la convocatoria de Castellón y por tanto culpable de la ausencia de Brayan Cortés», complementó.

