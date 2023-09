Claudio Borghi: "quedé enamorado de Juan Francisco Rossel"

Juan Francisco Rossel tiene 18 años; debutó en un Clásico Universitario con Ariel Holan, fue titular en el amistoso contra River Plate en Argentina y dejó maravillado a Claudio Borghi en el triunfo por 1-0 ante Magallanes. ¡Lee la historia completa acá!

Universidad Católica venció de manera ajustada a Magallanes con el solitario gol de Cristian Cuevas y logró tres puntos que le permiten volver a instalarse en Copa Sudamericana. Eso sí, tan gratificante como el triunfo fue la aparición de Juan Francisco Rossel en el cuadro precordillerano para Claudio Borghi.

El delantero de 18 años ya debutó con Ariel Holan cuando los cruzados terminaron los 60' restantes con los azules en el Estadio Santa Laura el pasado 28 de junio. Poco a poco comenzó a ganar citaciones y con la llegada de Nicolás Núñez actuó como titular frente a River Plate en la Fecha FIFA.

Juan Francisco Rossel acompañó en el ataque a Fernando Zampedri y logró realizar algunos destellos que llamaron la atención para su temprada edad y por estar en frente de Enzo Pérez y Matías Kranevitter: dos insignes del mediocampo "Millonario".

Su buena actuación hizo que Nicolás Núñez lo citara ante Magallanes y le diera 18 minutos en el complemento, cuando reemplazó a Clemente Montes. "Las primeras situaciones de este chico Rossel lo hacen interesante", dijo Claudio Borghi mientras comentaba el partido en la transmisión oficial.

"¿Hay que asegurarlo no? es un chico interesante, veloz y muy joven", agregó Claudio Borghi cuando le mencionaron que su mamá es ecuatoriana y es seguido por la federación del país del centro del mundo.

"Es muy poco, pero este chico (Juan Francisco) Rossel en dos jugadas mostró elegancia fundamentalmente, pero también un buen control y criterio con el balón, ojalá lo podamos ver más seguido", agregaba el "Bichi" en el minuto 75, apenas 180 segundos después de ingresar al Santa Laura.

Claudio Borghi: "me quedé un poquito enamorado, ojalá lo pueda ver más a ver si me puedo enamorar del todo"

Pero Claudio Borghi fue más allá. En esta jornada en Radio Futuro el ex campeón del mundo le regaló poesía pura a una de las grandes joyas que tiene la Universidad Católica para el futuro:

"Hay gente que le gustan los perros; ven perros y se enamoran. Otros los autos, otros los caballos. A mí me pasó ayer un amor a primera vista. Elegante y rápido. Para mí el fútbol es un arte y me sorprendió este chico (Juan Francisco) Rossel de Católica. Hizo poquitas cosas, pero con una elegancia y calidad. Papá chileno, mamá ecuatoriana; hay que tener cuidado que no lo robe la selección. Ojalá no me equivoque, pero me quedé un poquito enamorado, ojalá lo pueda ver más a ver si me puedo enamorar del todo". Claudio Borghi, campeón del mundo en 1986.