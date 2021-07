Claudio Borghi, ex entrenador de Colo-Colo dialogó con La Redgoleta de RedGol y manifestó su preocupación por el nivel que han mostrado los equipos en el torneo criollo.

"A mí esta Copa Chile no me está dejando conforme en algunos partidos. En algunos partidos me falta algo. No sé si quieren perderlo, pero no están poniendo todo lo que realmente me gustaría ver", aseveró el ex DT de la selección chilena.

"No hay tantos goles de diferencia, de 7 a 1, entre La Serena y Colo Colo. No hay diferencia marcada entre Everton y la Católica. No hay la diferencia entre Fernández Vial y la U de Chile. Hay resultados que me llaman la atención", profundizó.

"No sé si los están tomando con toda la... no digo seriedad... pero sí con toda la posibilidad de seguir creciendo. Quizás hay otros compromisos u otros eventos que les parecen más interesantes", lamenta.

"Pasas de un jugador de Colo Colo o de Católica como Salomón, que ya tiene partidos en Primera y se va afirmando, a otro que no tiene ningún tipo de experiencia. Ahí están las dificultades. Y más teniendo en cuenta de que los juveniles hace mucho que no juegan", cerró.

Claudio Borghi también se toma el tiempo para analizar lo mostrado por Universidad Católica, que fue eliminada de la copa por Everton:

"La línea de tres me encanta, encuentro que es la mejor forma de jugar, pero necesita coordinación y mucho trabajo. No soy tan irrespetuoso como para decir que no la trabajó Poyet porque no lo sé, no he participado de entrenamientos para saberlo. Pero la verdad es que se vio muy mal",

PROGRAMACIÓN

Partidos de ida

Jueves 8

Palestino - Colo Colo. Estadio Municipal de La Cisterna. 15:00 horas

Everton - Ñublense. Estadio Sausalito. 20:30 horas.

Sábado 10

Fernández Vial - Coquimbo Unido. Estadio "Ester Roa". 16:30 horas.

Partidos de vuelta

Domingo 11

Ñublense - Everton. Estadio "Nelson Oyarzún". 18:00 horas

Colo Colo - Palestino. Estadio Monumental. 20:30 horas.

Coquimbo Unido - Fernández Vial. Por programar.

