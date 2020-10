El ex DT de Colo-Colo se motró furioso por el trato que ha recibido el defensa argentino.

El Bichi analizó la situación en Todos Somos Técnicos del CDF que “no sé si legalmente está bien o mal, pero éticamente está muy mal, por el suelo y es una pena. Se acostumbra que los jugadores sean operados por especialistas, no quiere decir que otro doctor no lo pueda hacer, pero son tipos preparados ya acostumbrados a tratar a jugadores profesionales. Desgraciadamente una lesión de un jugador no es igual a la de otro trabajador, porque ellos dependen de la recuperación para saber si vuelve a jugar en buenas condiciones. Los jugadores van a tener desconfianza a partir de hoy de todo lo que decidan los dirigentes”.

“El que te recupera es el kinesiólogo y no es tan sencillo como con cualquier otra persona, hay que prepararlos para que vuelvan a la competencia lo más rápido posible. El esfuerzo del jugador para volver es pagado por la dirigencia y no voy a meter a todos, no creo que un director importante sepa de esto. Yo lo creo una venganza más que una solución”, afirmó el ex estratega.

“Lo más importante es la recuperación. Sé que la gente en Meds no van a dejar botado a Zaldivia. El doctor Yáñez fue una persona extraordinaria conmigo y me operó de forma gratuita cuando estuve trabajando en la Universidad de las Américas. Pero el tema no es ese ni si va a cobrar 2 en vez de ganar 10, sino que dejar a un patrimonio del club botado, un tipo que muchas veces se puso la jineta y representó al club de buena forma. No es la manera de tratar a un jugador de fútbol, el plantel tiene que ponerse las pelotas porque no pueden dejar que los sigan pisoteando de esta forma. Cuando dije que no es momento de trabajar en Colo Colo es por estas cosas”.