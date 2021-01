El ex entrenador de los albos se refirió a la polémica que tiene como protagonista al delantero de Colo-Colo.

El Bichi sacó la voz sobre el tema en el programa Todos Somos Técnicos del CDF en donde comentó que “es un problema de Iván evidentemente, que es el responsable de todos sus actos. Pero hay un montón de responsables. Yo vengo discutiendo el tema de la formación integral del jugador hace mucho tiempo. No podemos tener jugadores que solamente jueguen bien a la pelotita, que hagan dos goles, tengan dinero y ya sean famosos. Si es así, como dicen los chilenos, que le vaya la raja”.

“Iván tiene estos inconvenientes y desgraciadamente no es la primera vez. Creo que hay un problema de base acá. No quiero ser irrespetuoso con su familia, porque no la conozco, pero si responsabilizo club, porque estas situaciones se vienen repitiendo con el tiempo. No digo castigo, pero Iván no ha tenido la reprimenda que debería tener por los actos que tuvo”, agregó.

En esa misma línea sostuvo que “me estuve fijando en el fin de semana, donde hubo 77 detenidos por fiestas clandestinas. ¿Conocemos el nombre de alguno de ellos? No estoy justificando a Morales, pero el hace una fiesta que sale en todos lados, donde hasta aparece el alcalde. Eso lo que tiene que entender Iván, que cuando uno es público esas situaciones de agravan, y mucho”. cerró.