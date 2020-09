El ex entrenador analizó la derrota por 2-0 ante Athletico Paranaense.

El Bichi en el programa Todos Somos Técnicos del CDF afirmó que “Colo Colo no jugó bien, fue muy inferior a lo que uno esperaba, desde la formación llamó la atención. Es muy preocupante para Colo Colo, el fútbol chileno, que un equipo grande esté en estas condiciones deportivas, anímicas, donde no encuentra el pie, no hay una forma, un estilo. Y pregunto: ¿cómo se llamaba el arquero brasilero? Es buena pregunta, ni apareció”.

En ese sentido comentó la triste propuesta del Cacique: “se puede perder, se pierde más de lo que se gana a veces. Hay equipos que pierden 4-3, 2-1, 3-2, pero Colo Colo hoy ni siquiera tuvo llegadas al arco. Si la propuesta fue defender, no funcionó; si en el segundo tiempo iba a atacar, tampoco. Aparte de ser malo el resultado, tampoco está esta esperanza de los entrenadores del ‘jugamos mal, pero así vamos a tener resultados’”.

¿Qué propuso Colo Colo? ¿Qué quiso hacer? La semana pasada entró con Peñarol con tres en el medio, luego con dos, después cambio de laterales, hubo lesiones. Con este estilo vamos a tener más problemas que alegrías. Y viendo el calendario, se le puede complicar la vida mucho. Juega con Antofagasta ahora que es puro vértigo y luego va a Uruguay”, cerró.