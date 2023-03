Claudio Borghi tomará acciones legales contra hinchas de Colo Colo

El ex entrenador reveló un lamentable episodio que vivió el domingo en la noche tras el partido entre albos y azules. Claudio Borghi fue comentarista en la transmisión del Superclásico 193.

"Estuve hasta altas horas de la madrugada, porque un grupo de chicos, creo que son chicos, voy a averiguarlo… me agregan en un chat que es de ellos en mi teléfono personal y me empiezan a agredir", explicó en Futuro Fútbol Club.

Por esta razón, el ex campeón del mundo con Argentina anunció que irá a instancias mayores. "Uno puede decir '¿serán de Católica?, ¿Serán de la U?'. No, son de Colo Colo. Entonces, me voy a tomar el trabajo de saber quién les pasó mi número y los voy a denunciar. Porque una cosa son las redes sociales o Twitter, pero otra cosa es mi teléfono personal. Es mi intimidad", sentenció.

"Son como 10 participantes y les dije que esperaba una respuesta escrita de cada uno y que si no la tengo, iré a la PDI, porque ustedes están usando un teléfono privado para faltarme el respeto", advirtió el Bichi.